Il Tribunale civile ha condannato un uomo a pagare 62mila euro più 10mila euro per danni morali, per un totale di 72mila euro. Nelle motivazioni, il giudice ha definito i rendiconti del sistema “Scommessa Collettiva” come “pura fantasia” e ha accusato lo schema di essere stato utilizzato in modo “evidentemente fraudolento”.

Nelle motivazioni il giudice definisce i rendiconti del sistema "Scommessa Collettiva" "pura fantasia" e parla di utilizzo "evidentemente fraudolento" dello schema contestato Una condanna civile da 72mila euro complessivi segna un nuovo passaggio nella vicenda di Mario Adinolfi e del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Adinolfi condannato dal Tribunale civile a risarcire un ricorrente: 62mila euro più 10mila per danni morali

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