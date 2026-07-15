«I rendiconti di Scommesse Collettive devono ritenersi pura fantasia». E l’iniziativa ha millantato «l’elusione dal rischio». Sono alcuni dei passaggi della motivazioni con cui il Tribunale Civile ha condannato Mario Adinolfi, 55 anni, l’ex parlamentare ora gli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone con la promessa di facili guadagni nelle scommesse sportive, a restituire 62mila euro a un ricorrente. Il giudice non si è limitato a mero calcolo del dare e avere. Il Tribunale, infatti, ha anche condannato Adinolfi a un risarcimento morale di 10mila euro da versare alla medesima persona che lo ha portato a processo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Mario Adinolfi condannato a risarcire 62mila euro a un ricorrente: «I rendiconti di Scommesse Collettive erano pura fantasia»

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