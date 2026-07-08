La Guardia di finanza ha arrestato e deciso i domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la Procura di Roma «il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori». Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta «Scommessa Collettiva»: attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Mario Adinolfi arrestato a Roma: «Truffa ed evasione fiscale, con la "Scommessa collettiva" danni per 5 milioni di euro»

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Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

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