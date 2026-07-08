Un giornalista e politico noto per aver fondato un partito ultraconservatore è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. L’indagine riguarda un sistema di scommesse collettive. L’uomo ha ricoperto anche ruoli come parlamentare e giocatore professionista di poker.

È stato messo agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista e politico dalle molte carriere (tra cui quelle di parlamentare e giocatore professionista di poker) e che è noto soprattutto per essere il fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia. Repubblica, che ha dato la notizia, scrive che la procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari nel corso di un’indagine in cui Adinolfi è accusato di truffa ed evasione fiscale. L’indagine si riferisce a un sistema promosso da Adinolfi a partire dal 2005, chiamato “Scommessa collettiva”: chi partecipava pagava una quota iniziale, che variava dai 3mila ai 10mila euro, raccolta in un fondo comune e utilizzata per effettuare scommesse sportive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l’accusa riguarda un sistema di scommesse collettive

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