Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale | con le scommesse sportive generato un buco da quasi 5 milioni di euro

Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, che si è presentata a casa sua per eseguire un ordine di custodia cautelare. L'indagine ha accertato che, attraverso scommesse sportive, avrebbe provocato un buco di circa 5 milioni di euro nelle casse fiscali. L'arresto è avvenuto in seguito ai provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti.

Mario Adinolfi è stato arrestato: quando i militari della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia della sua abitazione, per il gionalista si sono spalancate le porte dei provvedimenti restrittivi. Lo scrittore e leader del Popolo della Famiglia - secondo la Repubblica - si trova attualmente ristretto in regime di arresti domiciliari. Al centro dell'inchiesta la "scommessa collettiva", meccanismo con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Il meccanismo Il provvedimento cautelare si fonda su accuse pesantissime formulate dagli inquirenti, che ipotizzano a suo carico i reati di truffa ed evasione fiscale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Buco da quasi 5 milioni di euro»

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