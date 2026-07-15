Marco? Io ho capito perché Garlasco le parole della madre accendono i rifletto

La madre ha detto: “Marco? Io ho capito perché”. Nel processo di Garlasco, l’indagato Andrea Sempio resta l’unico sospettato. Le indagini si concentrano su nuove prove e dichiarazioni emerse negli ultimi mesi. La procura ha aggiornato le attività investigative, ma non sono stati resi noti dettagli specifici. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, con attenzione alle eventuali novità giudiziarie.

Negli ultimi mesi il delitto di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica per i nuovi sviluppi dell’inchiesta che vede Andrea Sempio come unico indagato. Mentre gli investigatori continuano ad approfondire ogni elemento utile per fare luce sull’omicidio di Chiara Poggi, riaffiorano anche le testimonianze che hanno segnato i primi anni della vicenda giudiziaria e che ancora oggi rappresentano uno dei racconti più toccanti di quella tragedia. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi Tra le voci che più hanno colpito gli italiani c’è quella di Rita Preda, la madre della giovane uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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