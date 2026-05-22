Durante una trasmissione televisiva, la madre di un uomo coinvolto in un caso di cronaca nera ha pronunciato parole che hanno sorpreso i presenti, lasciando aperta la possibilità di una responsabilità da parte del figlio. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto nella zona di Garlasco e l’indagine prosegue con nuove interrogazioni e testimonianze. Le dichiarazioni della madre hanno suscitato reazioni tra gli altri protagonisti e continuano a far parlare di sé nei media locali e nazionali.

La nuova fase dell’inchiesta sul delitto di Garlasco continua a riaccendere il dibattito pubblico e mediatico, mentre emergono dichiarazioni che alimentano ulteriormente il confronto tra le diverse ricostruzioni dell’accaduto. Al centro resta il nodo della verità giudiziaria e della possibilità di eventuali errori o revisioni del caso. Il caso riguarda l’Omicidio di Chiara Poggi, uno dei procedimenti più discussi della cronaca italiana, per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, mentre oggi l’attenzione si concentra anche su nuove piste investigative e sull’indagato Andrea Sempio. In questo contesto, a parlare è la madre di Sempio, Daniela Ferrari, che ha rilasciato un’intervista anticipata dal Tg5 e destinata alla trasmissione Quarto Grado. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stasi colpevole? Io…”. Le parole a sorpresa della madre di Sempio a Quarto Grado spiazzano tutti

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Io non so se sia stato #Stasi piuttosto che #Sempio o chiunque altro. Mi interessa solo che venga preso il colpevole e con prove vere. Non solo con indizi (spesso costruiti peraltro). Si parla di Stasi, di Sempio… ma Chiara? Non merita VERA giustizia? #Quarto x.com

Garlasco, Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio spiazza su Stasi: Non posso dire che è sicuro colpevoleDaniela Ferrari non è certa che Stasi sia l'autore del delitto di Garlasco ma difende il figlio Sempio che non è la persona descritta dai capi d'accusa ... virgilio.it

Garlasco in Tv, gli inquirenti ribaltano tutto: le impronte di Alberto Stasi in bagno non lo condannano. PerchéSecondo la ricostruzione del Ris il killer non utilizzò il lavandino: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi in prima serata su Rete 4 ... libero.it

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