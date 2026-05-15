Garlasco l’annuncio dell’avvocato della famiglia Poggi Le parole su Marco e Chiara
Un avvocato ha comunicato ufficialmente alcune dichiarazioni riguardo al caso di Garlasco, relativo alla morte di Chiara Poggi. Le indagini sul delitto, avvenuto nel 2007, proseguono senza sosta. Si parla di aggiornamenti riguardanti Marco e Chiara, coinvolti nel procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media per molti anni, mantenendo vivo l’interesse pubblico e mediatico. La procura ha continuato a raccogliere elementi per chiarire le responsabilità.
Le nuove indagini sul delitto di Garlasco continuano a mantenere alta l’attenzione mediatica attorno all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Tra approfondimenti televisivi, discussioni online e ricostruzioni rilanciate sui social, il caso è tornato al centro del dibattito pubblico anche fuori dalle aule giudiziarie. Ed è proprio sul fronte dei contenuti diffusi sul web che ora si concentra una nuova iniziativa legale della famiglia Poggi. A parlare del clima creatosi online è stato l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia della 26enne uccisa a Garlasco, che insieme al collega Francesco Compagna, difensore di Marco Poggi, ha presentato una serie di querele alle procure di Milano e di altre città. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Delitto Garlasco, l'avvocato della famiglia Poggi attacca: È solo un enorme spettacolo mediatico
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