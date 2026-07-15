Marco Di Vaio ha raccontato di aver incontrato la moglie in televisione, durante una trasmissione condotta da Simona Ventura, e ha detto che da allora la sua vita è cambiata. Ha anche menzionato il rapporto con Nesta, definendolo come un fratello. Per i suoi 50 anni, ha riferito che un calciatore proveniente dall’Uruguay è arrivato nella sua vita. Nel frattempo, l’aria di Roma è caratterizzata dal profumo dei pini marittimi, mentre in alcune zone del Nord si percepiscono le fragranze dell’erba e del mare.

Il profumo dei pini marittimi che ombreggiano Roma, passando per quello che impregna l’aria nelle giornate uggiose delle città del Nord, per quello salmastro del mare e soprattutto quello dell’erba di un campo da calcio. Marco Di Vaio festeggia i suoi cinquant’anni vissuti sempre con il pallone davanti agli occhi ed evocando le sensazioni che gli ha lasciato ogni luogo in cui ha vissuto e un solo pensiero costante: fare gol. Prima sul terrazzo di casa, poi all’Olimpico, poi nei grandi stadi d’Italia e d’Europa, fino a sedersi dietro alla scrivania da direttore sportivo del Bologna. Con la stessa serietà che lo ha sempre contraddistinto, ripercorre la sua carriera, i momenti difficili, gli incontri decisivi, Bologna diventata casa e la famiglia che oggi rappresenta il suo centro di gravità. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Marco Di Vaio: «Ho conosciuto mia moglie Malisa in tv da Simona Ventura, è cambiato tutto. Nesta è il fratello che non ho mai avuto. Per i miei 50 anni Pérez è arrivato dall'Uruguay»

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