Simona Ventura sarà tra i protagonisti della seconda stagione di “R.I.P. – Roast in peace”, un comedy show disponibile dal 18 settembre su Prime Video e condotto da Michela Giraud. L’ex conduttrice ha dichiarato di aver fatto tutto quello che poteva in televisione e di non aver bisogno di conferme continue. Ha anche commentato con ironia le trasformazioni di alcune emittenti televisive, affermando che Rai non è come altri canali con nomi simili.

Simona Ventura sarà tra i protagonisti della seconda stagione di comedy show “R.I.P. – Roast in peace”, condotto da Michela Giraud e dal 18 settembre disponibile su Prime Video. “Essere stata morta per un po’, è un bell’effetto. Il contesto è molto divertente, sono tornata la iena che sono sempre stata”, ha commentato a La Repubblica. Poi un piccolo spoiler: “Sono rimasta un po’ un po’ delusa quando insistevano sulla chirurgia estetica, perché è la cosa più facile. Insomma, per chi fa televisione e comunicazione, ci sta; non sarò la prima né l’ultima. Per il resto (ride, ndr), tutto vero. Sapevo che avrebbero esplorato ogni meandro”. In televisione tra esserci e non esserci, la conduttrice non ha dubbi: “Io sparisco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In tv sparisco. Grazie a Dio ho fatto tutto quello che potevo fare, non ho bisogno di avere continue conferme. Rai non è Telemeloni, ogni volta diventa Telequi o Telelà”: parla Simona Ventura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ho pensato di mollare ogni volta che mi sono sentito un fallito. Ho aperto per tre anni un punto Tutto a Mille Lire. Fu durissima. Vannacci? Non condivido ciò che dice sul mondo LGBTQ+”: parla Sal Da VinciSal Da Vinci ha raccontato di aver pensato di mollare ogni volta che si è sentito un fallito, ricordando i tre anni in cui ha gestito un negozio...

Omicidio a Bari, la confessione della guardia giurata: «Gli ho sparato in testa, ho fatto quello che dovevo fare»Un uomo di 40 anni, guardia giurata, è stato fermato e il suo fermo è stato convalidato.

Si parla di: Simona Ventura: Io e Mara Venier siamo l’usato sicuro: in tv vorrei vedere anche nuovi volti.

Simona Ventura: Io e Mara Venier siamo l’usato sicuro: in tv vorrei vedere anche nuovi voltiQuaranta anni di carriera, il prossimo impegno in R.I.P. – Roast in peace condotta da Michela Giraud ... msn.com

Simona Ventura torna in TV: l’annuncio ufficiale e il futuro dopo il GF NipSimona Ventura annuncia ufficialmente il ritorno in televisione: Farò una cosa molto bella. Intanto il Grande Fratello Nip viene cancellato dai palinsesti. napolike.it