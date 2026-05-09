Sandro Veronesi ha raccontato che, dopo la morte dei suoi genitori, ha fatto un viaggio in America con sua moglie per evitare di restare impantanato nella tristezza. Ha anche affermato che, come padre, ha capito che i figli cercano approvazione più che amore. In un volume intitolato Caducità, sono raccolti per la prima volta tutti i racconti pubblicati durante la sua carriera letteraria.

All'inizio del libro dice che la sua scrittura nel tempo è cambiata e che ha scelto di ripubblicare il suo primissimo racconto proprio per questo: molti suoi colleghi vivono male il passare del tempo nella scrittura, considerando che la prosa cambia. Lei no: perché? «Per 35 anni sono stato sicuro di aver perso quel racconto: quando è uscito ne ero anche fiero. Non rileggo mai le cose che ho scritto, né quelle pubblicate né quelle non pubblicate, tuttavia quando l'ho ripreso in mano, grazie al figlio di un mio caro amico che lo ha ritrovato aiutandomi a mettere a posto, ho provato tenerezza. Quel racconto l'ho scritto quando...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sandro Veronesi: «Quando i miei genitori sono morti ho fatto un viaggio in America con mia moglie perché, altrimenti, sarei rimasto a sguazzare nella mia pozzanghera. Da padre ho capito che i figli non vogliono essere amati ma approvati»

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