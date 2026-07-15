Marco Bezzecchi ha confermato che l’intervento subito è andato bene e che sarà presente alla prossima gara a Silverstone. In un messaggio ai tifosi, il pilota ha rassicurato sulla sua ripresa e sulla sua disponibilità a tornare in sella alla sua Aprilia dopo le vacanze. Non sono stati segnalati ulteriori problemi o complicazioni legate all’operazione.

“L’operazione è andata bene ed a Silverstone ci sarò”. Marco Bezzecchi rassicura tutti i tifosi e gli appassionati del Motomondiale e conferma che, al ritorno dopo le vacanze, sarà nuovamente in sella alla sua Aprilia senza ulteriori problemi. Una notizia importante e tutt’altro che scontata dopo l’infortunio patito al Sachsenring e che potrebbe dare una nuova spinta al pilota romagnolo in vista di una seconda parte di campionato che, se possibile, dovrà cancellare le ultime 4 uscite. La pausa estiva, a quanto pare, è arrivata al momento giusto per il “Bezz” che, come detto, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania si è procurato una rognosa frattura scomposta alla clavicola sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi scaccia i dubbi: “L’operazione è andata bene. A Silverstone ci sarò”

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