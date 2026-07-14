Valentino Rossi ha dichiarato di non avere rimpianti riguardo alla sua carriera in MotoGP, sottolineando di divertirsi ora in ambito automobilistico. Bezzecchi ha confermato la sua presenza a Silverstone. Nel frattempo, l’Italia si distingue anche nel settore economico grazie a un export che raggiunge quasi 3 miliardi di euro, sottolineando l’eccellenza nazionale in vari settori, sportivi e non.

Una celebrazione dell’eccellenza italiana. Non solo sportiva come testimoniano gli innumerevoli successi, ma anche economica grazie a un export che cresce di anno in anno portando quasi 3 miliardi di euro. Stamattina, alla Farnesina, è andato in scena l’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”. L’iniziativa dedicata alla valorizzazione internazionale della filiera motociclistica italiana, eccellenza del Made in Italy. E a cui hanno preso parte le massime istituzioni del motociclismo azzurro e tanti campioni: da Valentino Rossi a Max Biaggi passando per Pecco Bagnaia. Presenti per il Gruppo ApriliaPiaggio l’AD Matteo Colaninno e per il gruppo Ducati Motor Holding l’Amministratore Delegato, Claudio Domenicali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Valentino: "MotoGP? Zero rimpianti, ora mi diverto in macchina". Bezzecchi: "A Silverstone ci sarò"

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MotoGP, Valentino Rossi: i suoi ricordi più belli, da Barcellona a Laguna Seca

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