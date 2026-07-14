Bezzecchi dà appuntamento a Silverstone | Ci sarò L' operazione è andata bene devo concentrarmi sul recupero
Marco Bezzecchi ha confermato la sua presenza a Silverstone, dichiarando che l’operazione a cui si è sottoposto è andata bene e che ora deve concentrarsi sul recupero. Recentemente, ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” durante l’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista” tenutosi alla Farnesina.
Marco Bezzecchi ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, svoltosi alla Farnesina. Bezzecchi, intervenuto in videocollegamento a causa della recente operazione alla clavicola, è stato insignito di questo prestigioso riconoscimento, insieme a Francesco Bagnaia, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’On. Antonio Tajani., "Essere nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport è un titolo di cui sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il Ministro Antonio Tajani per avermi conferito questo ruolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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