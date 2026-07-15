Nel quartiere di Marassi, i Giardini Giovanni Lamboglia si sono animati con l’apertura del nuovo Spazio Illumina. L’area ospita attrezzature per skate, campi per basket e pallavolo, oltre a uno spazio dedicato al calisthenics. La struttura intende offrire un punto di riferimento per attività sportive e sociali, coinvolgendo principalmente giovani e appassionati di musica e movimento.

Aperto il Nuovo Spazio Illumina a Genova: Sport e Creatività per la Comunità. GENOVA (ITALPRESS) – Skate, basket, pallavolo e calisthenics: il nuovo Spazio Illumina, inaugurato ai Giardini Giovanni Lamboglia nel cuore di Marassi, promette di diventare un centro vibrante per attività sportive e sociali. Questa area multiuso ha lo scopo di riunire le persone attraverso lo sport, la musica e l’arte, offrendo un luogo accessibile e gratuito per tutti, da ragazzi e ragazze a famiglie e associazioni. Il progetto fa parte dell’iniziativa Sport Illumina, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e realizzato da Sport e Salute, che si propone di rigenerare gli spazi pubblici attraverso l’attività sportiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marassi si anima: nuove passioni tra skate, basket e musica con Sport Illumina.

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