Ai Giardini Giovanni Lamboglia nel quartiere di Marassi a Genova, è stato inaugurato un nuovo spazio urbano chiamato Illumina. Sono stati allestiti campi per skate, basket, pallavolo e calisthenics, oltre a zone dedicate a musica, arte e momenti di socializzazione. L'apertura è avvenuta oggi, coinvolgendo la comunità locale e offrendo un punto di incontro per diverse attività sportive e culturali. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini.

GENOVA (ITALPRESS) – Skate, basket, pallavolo e calisthenics. E poi ancora musica, arte e sorrisi. Ai Giardini Giovanni Lamboglia, nel cuore di Marassi a Genova, è stato inaugurato un nuovo Illumina. Uno skatepark, un campo polivalente per basket e pallavolo e un'area dedicata al calisthenics restituiscono al quartiere un luogo aperto, gratuito e accessibile dove sport, socialità e creatività si incontrano. Uno spazio urbano pensato per essere vissuto ogni giorno da ragazze, ragazzi e famiglie. L'intervento rientra nel progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Skate, basket e musica: Marassi ritrova un nuovo cuore urbano con Sport Illumina

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