Maranza e baby gang la svolta del governo Meloni | Lo Stato sta con i cittadini onesti Non con chi calpesta le regole video
Tolleranza zero contro la violenza delle baby gang e dei maranza. Il messaggio che la premier Meloni ha postato sui social a riguardo è limpido quanto intriso di quel sano buonsenso che la sinistra ha tenuto sotto sequestro per decenni: lo Stato difende chi rispetta la legge, non chi la calpesta. Con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, il governo guidato da Giorgia Meloni assesta un colpo durissimo alla criminalità minorile. Alle scorribande dei maranza. E all’imperversare delle baby gang, archiviando una volta per tutte la stagione del permissivismo ideologico. Maranza e baby gang, il giro di vite del governo e la soddisfazione della premier Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Maranza e Gang - dal Carcere Minorile Beccaria con Marco D'Amore e Don Claudio | Pulp Podcast
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