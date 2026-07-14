Il governo ha approvato un disegno di legge che prevede l'estensione del Daspo urbano preventivo anche alla polizia locale in casi di baby gang e violenza. La proposta, discussa oggi in Consiglio dei ministri, dà più poteri alle forze dell'ordine per intervenire prima che si verificano episodi di criminalità. La misura mira a rafforzare le azioni contro comportamenti considerati disturbanti e illegali in aree pubbliche.

Il governo Meloni stringe ulteriormente le maglie contro i maranza. Nel disegno di legge Sicurezza, atteso oggi in Consiglio dei ministri, prende quota una nuova stretta che potrebbe estendere, in casi specifici, anche alla polizia locale la possibilità di applicare il Daspo urbano preventivo. U n provvedimento che punta a colpire sul nascere baby gang, violenze e occupazione delle piazze da parte di gruppi che sempre più spesso trasformano le città in terreno di intimidazioni e illegalità. Le misure attese in Consiglio dei ministri. La misura arriva dopo una lunga scia di episodi che hanno fatto esplodere l’allarme sicurezza. A Roma, il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maranza, sarà tolleranza zero: dal governo più poteri alla polizia locale contro baby gang e violenza

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