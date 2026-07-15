Maranza all’angolo fermo preventivo esteso ai minorenni

Il Consiglio dei ministri ha deciso di estendere il fermo preventivo anche ai minori. La misura, approvata ieri a Palazzo Chigi, riguarda quindi anche i giovani coinvolti in procedimenti giudiziari. La decisione si applica a partire dalla sua pubblicazione e include i minorenni che si trovano sotto indagine o in custodia cautelare. La novità modifica le precedenti norme, che prevedevano il fermo preventivo esclusivamente per gli adulti.

Il fermo preventivo verrà esteso anche ai minori. Questa la novità più rilevante che emerge dall’ultimo Consiglio dei ministri che si è riunito ieri a Palazzo Chigi. «Soggetti minorenni rispetto ai quali nel corso di operazioni di polizia destinati alla prevenzione di reati che turbino l’ordine pubblico in luoghi con consistenti afflussi di persone (ad esempio quelli della movida)». Una misura che scatterà «quando sussiste un fondato motivo di ritenere che ci siano condotte di pericolo per la sicurezza pubblica e in relazione a circostanze tipo il possesso di armi e di oggetti in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona».? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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