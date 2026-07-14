Piantedosi | Fermo preventivo esteso ai minorenni
Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza, che prevede l’estensione del fermo preventivo anche ai minorenni. La nuova normativa permette di applicare questa misura anche alla polizia locale. La decisione riguarda le procedure di controllo e di detenzione in caso di sospetti. La legge modifica le norme esistenti, ampliando le possibilità di intervento delle forze dell’ordine.
Il consiglio dei ministri ha approvato il ddl sicurezza. Tra le novità, la possibilità di applicare la misura, che viene estesa anche alla polizia locale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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