Maracalagonis madre e figlio trovati morti in casa | la nuova ipotesi dopo i primi accertamenti

In un appartamento di via San Giovanni a Maracalagonis, sono stati trovati morti una donna di 82 anni e il figlio di 58. Secondo i primi accertamenti, la causa potrebbe essere una morte asfittica. La scena è stata ispezionata e si stanno valutando eventuali tracce o elementi che possano confermare questa ipotesi. La polizia ha avviato le indagini senza ancora escludere altre cause. La casa è stata sequestrata per ulteriori verifiche.

Teresa Vacca e Marco Durzu potrebbero essere morti per una morte asfittica. Emergono nuovi elementi sulla morte di Teresa Vacca, 82 anni, e del figlio Marco Durzu, 58, trovati senza vita nella loro abitazione di via San Giovanni, a Maracalagonis, in Sardegna. I primi accertamenti eseguiti dal medico legale aprono infatti uno scenario diverso rispetto alle ipotesi formulate nelle prime ore. Secondo quanto emerso, entrambi potrebbero essere deceduti a causa di una morte asfittica, cioè provocata da un deficit di ossigeno o da un blocco della respirazione. Un quadro che dovrà ora essere confermato dagli esami autoptici e dagli accertamenti di laboratorio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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