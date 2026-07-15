A Maracalagonis, madre e figlio sono stati trovati morti in casa. L’uomo, disabile e non autosufficiente, avrebbe subito un malore fatale. La madre, che si occupava di lui, potrebbe essere deceduta successivamente. Le autorità ipotizzano un doppio decesso dovuto a cause naturali. Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze. Nessun elemento indica coinvolgimenti di terzi o altre cause esterne.

L’uomo, disabile e non autosufficiente, avrebbe accusato un malore fatale. L’anziana madre, che si prendeva cura di lui, potrebbe essere stata colta da un arresto cardiaco dopo averlo trovato senza vita Una tragedia segnata dalla solitudine e dall’amore materno ha sconvoltoMaracalagonis, nel Cagliaritano, dove una donna anziana e il figlio disabile sono stati trovati morti nella loro abitazione.Le prime ricostruzioni degli investigatori portano a escludere l’intervento di terzi. L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di un doppio decesso per cause naturali,anche se saranno gli accertamenti del medico legale a chiarire con precisione la dinamica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Cagliari, a Maracalagonis madre e figlio trovati morti in casa: l’ipotesi è un doppio decesso per cause naturali

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