Manna | rinnovo Vergara e futuro dell’attacco del Napoli

Il Napoli ha rinnovato il contratto di Antonio Vergara, riconoscendo il lavoro svolto dal centrocampista negli ultimi mesi. La decisione di proseguire il rapporto contrattuale non riguarda solo aspetti tecnici, ma anche la volontà di consolidare la rosa. Il club ha annunciato ufficialmente il prolungamento, senza specificare dettagli economici. La mossa si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento della squadra, con attenzione anche al futuro dell’attacco.

Il Napoli riparte da Antonio Vergara e gli riconosce il percorso compiuto negli ultimi mesi. Il rinnovo del centrocampista non rappresenta soltanto una scelta tecnica. È anche un segnale rivolto ai calciatori cresciuti all’interno del settore giovanile azzurro. A spiegare le ragioni del prolungamento è stato il direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente è intervenuto durante la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Vergara ha conquistato la fiducia della società attraverso il rendimento sul campo. Il club ha apprezzato anche il comportamento mantenuto nei momenti più complicati. Il suo legame con l’ambiente e la sua appartenenza al progetto hanno avuto un peso importante nella decisione finale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Vergara e Napoli: un incontro cruciale per il futuro del talento azzurro

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Arriva la conferma da parte di #Manna: #Vergara ha valori sani e ha dimostrato di essere un giocatore importante. Ha sposato il nostro progetto e lo abbiamo prolungato. Se lo è guadagnato sul campo. x.com

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