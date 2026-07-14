Vergara nuovo capitan futuro | tutti i dettagli del rinnovo con il Napoli

Antonio Vergara ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2031, con un’opzione fino al 2034. L’accordo è stato formalizzato ieri tra il presidente, il direttore sportivo e l’agente del giocatore. Il nuovo contratto garantisce a Vergara ulteriori anni con il club azzurro. La firma segue le trattative tra le parti, culminate con la firma ufficiale.

Antonio Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031 con opzione fino al 2034: l’accordo è stato raggiunto ieri tra De Laurentiis, Manna e l’agente Giuffredi. Vergara blindato: i dettagli del suo rinnovo. L’incontro conclusosi con un brindisi ha sancito l’intesa tra le parti. Il centrocampista avrà un anno aggiuntivo rispetto al contratto attualmente in vigore, che scadeva nel 2030, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio coerente con il ruolo crescente all’interno del progetto. Come rivela il Corriere dello Sport, la firma comporterà il passaggio automatico a una nuova scadenza e la possibilità di estensioni stagionali fino al 2034. Il rinnovo rappresenta una blindatura totale del centrocampista nei piani del club partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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