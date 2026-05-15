CdS – Roma niente Manna | il ds sta già lavorando al Napoli del futuro E c’è l’ipotesi rinnovo

Il direttore sportivo del club sta già pianificando il progetto per il futuro, anche senza il coinvolgimento di un giocatore chiave. Nei giorni scorsi si sono susseguite indiscrezioni su possibili rinnovi contrattuali e strategie di mercato, mentre le trattative continuano a coinvolgere più figure all’interno della società. La società pare intenzionata a mantenere un team competitivo e a rafforzare la rosa con investimenti mirati. Le decisioni prese in queste settimane potrebbero influenzare la composizione della squadra nei prossimi mesi.

Tutte le strade portano a Napoli. Andata e ritorno al futuro: Giovanni Manna, il direttore sportivo del quarto scudetto e della terza Supercoppa della storia del club, non è destinato a interrompere il ciclo inaugurato due anni fa. Anzi: potrebbe rinnovare e prolungare il suo rapporto, in scadenza nel 2029, con nuove ambizioni. Manna è una base, un punto fermo della società e della squadra che verrà. Un gruppo al quale sta già lavorando, ricamando le trame delle prime operazioni di mercato da trasformare in acquisti: il nome di Anan Khalaili, terzino destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise che s’è messo in evidenza nell’ultima edizione della Champions con ottime prestazioni e 3 gol (uno all’Atalanta), è un esempio pratico del progetto in fieri condiviso con De Laurentiis. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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