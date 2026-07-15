Mancata registrazione al portale o tardiva comunicazione degli ospiti in alberghi e alloggi | cinque denunce in Valdera

Notizia in breve

Cinque denunce sono state presentate in Valdera per mancata registrazione o comunicazione tardiva degli ospiti presso hotel e alloggi. La polizia ha intensificato i controlli nelle strutture ricettive della zona, nel quadro di un piano di verifica. Sono state riscontrate irregolarità relative alla documentazione degli ospiti, con sanzioni e denunce a carico delle strutture coinvolte. L’attività si inserisce in un’operazione più ampia di controllo del settore ricettivo locale.