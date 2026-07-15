Mancata registrazione al portale o tardiva comunicazione degli ospiti in alberghi e alloggi | cinque denunce in Valdera
Cinque denunce sono state presentate in Valdera per mancata registrazione o comunicazione tardiva degli ospiti presso hotel e alloggi. La polizia ha intensificato i controlli nelle strutture ricettive della zona, nel quadro di un piano di verifica. Sono state riscontrate irregolarità relative alla documentazione degli ospiti, con sanzioni e denunce a carico delle strutture coinvolte. L’attività si inserisce in un’operazione più ampia di controllo del settore ricettivo locale.
PONTEDERA – Giro di vite della polizia sulle strutture ricettive del territorio della Valdera. Nell’ambito di un piano mirato al potenziamento dei controlli del territorio e alla vigilanza sulle attività alberghiere ed extra-alberghiere, gli agenti della squadra amministrativa del commissariato di pubblica sicurezza di Pontedera hanno condotto, nelle ultime settimane, una serie di verifiche a tappeto che hanno interessato oltre venti strutture ricettive della zona. L’esito dei controlli ha portato alla denuncia di cinque gestori alloggiativi, deferiti all’autorità giudiziaria per violazione della normativa di pubblica sicurezza. Nello... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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