Le anticipazioni sulla settima registrazione di Amici 25 indicano che l’episodio serale, previsto per il 2 maggio 2026, si avvicina. La puntata vedrà la presenza di ospiti, l’eliminazione di alcuni concorrenti e la semifinale si avvicina. Le registrazioni sono già state concluse e i dettagli sui partecipanti e gli eventi principali sono stati resi noti.

Le anticipazioni di Amici 25 iniziano a delinearsi in vista della settima puntata del Serale che andrà in onda il 2 maggio 2026. La registrazione è prevista per giovedì 30 aprile 2026 presso lo Studio 8 Elios Mediaset di Roma. Con il Serale ormai nella fase finale, aumentano le aspettative su ospiti, eliminazioni e possibili sviluppi in vista della semifinale. Angie furiosa con Rudy Zerbi: il vero motivo Amici Serale: quando si registra la settima puntata. La settima registrazione del Serale di Amici 25 si terrà il 30 aprile 2026 negli studi Elios di via Tiburtina. L’appuntamento televisivo è fissato per il 2 maggio 2026 in prima serata su Canale 5, quando verranno mostrate tutte le sfide e i momenti salienti della serata.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni, settima registrazione Serale: ospiti, eliminati e semifinale

Notizie correlate

Serale Amici 25, registrazione 2 Aprile 2026: eliminati e anticipazioniLa terza puntata del Serale di Amici 25 è stata registrata a Roma giovedì 2 Aprile 2026.

Serale Amici anticipazioni 28 marzo: eliminati e ospitiRoma, 26 marzo 2026 – Seconda puntata del Serale di Amici 25 ad alta tensione, quella registrata giovedì 26 marzo e che andrà in onda sabato 28 marzo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: chi sarà eliminato?; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Serale di Amici, anticipazioni sesta puntata (25 aprile): chi è stato eliminato, chi sono gli ospiti; Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!.

Amici 25, anticipazioni 7ª puntata serale: nuova eliminazione, tutti i cantanti a rischioVisto il numero esiguo dei ballerini, i protagonisti del prossimo ballottaggio potrebbero essere tre rappresentanti della categoria canto ... it.blastingnews.com

Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della sesta puntataEcco cosa è successo nel corso della sesta registrazione del Serale di Amici 25 e chi sono gli allievi costretti a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. comingsoon.it

Amici News & Anticipazioni - facebook.com facebook