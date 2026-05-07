Mancata comunicazione di ospitalità a stranieri scattano tre multe

Durante gli ultimi due mesi, le forze dell’ordine di Stra hanno effettuato controlli mirati nella zona di via Zara, nel centro cittadino, a seguito di segnalazioni da parte dei residenti. Durante queste verifiche, sono state riscontrate delle irregolarità legate alla mancata comunicazione di ospitalità a stranieri, che hanno portato all’emissione di tre multe. Le autorità hanno continuato a monitorare l’area nel tentativo di garantire il rispetto delle norme di legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Controlli mirati di sicurezza urbana nel centro di Stra, in particolare nell’area di via Zara, dove nei due mesi scorsi la polizia locale ha effettuato una serie di verifiche a seguito di segnalazioni da parte di residenti. Le attività hanno riguardato il controllo delle effettive presenze negli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bresso, stretta sui controlli: multe e denunce per false dichiarazioni di ospitalità Mancata comunicazione degli atti al difensore, giudice annulla la condannaLa Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di Simmaco Palmiero, casertano 47enne, disponendo il rinvio del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alloggi stranieri, scattano le multe; La Polizia di Stato intensifica i controlli del territorio a Fondi; Durante un controllo dà in escandescenze, offende e spintona i carabinieri; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. San Severino: stranieri ospitati abusivamente. Segnalazioni e multe dopo i controlli nei cantieriTre settempedani, un’impresa edile romana e un egiziano nei guai, per aver omesso la comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri. La polizia locale di San Severino nei giorni scorsi ha ... ilrestodelcarlino.it Terremoto, controlli sulla mano d'opera straniera al lavoro nei cantieri del sisma: ospitalità irregolare e occupazione abusiva suolo pubblico a San SeverinoIn totale sono stati sanzionati cinque proprietari di appartamenti (tre cittadini settempedani, un'impresa edile romana e un cittadino egiziano) per aver omesso la preventiva comunicazione di ... corriereadriatico.it Il TAR Basilicata interviene su un tema centrale del diritto amministrativo L’annullamento di revoca e sgomberi evidenzia quanto sia decisivo il rispetto dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento. La mancata comunicazione ai soggetti interessati p - facebook.com facebook Mager risponde a Sanremo al Centro sulla mancata comunicazione politica: "Abbiamo sempre condiviso le scelte più importanti, se è mancata comunicazione risolveremo" (Video) x.com