Mamma e figlia morte avvelenate da ricina il legale di uno dei sanitari indagati | Non potevano fare nulla

Un avvocato di uno dei sanitari coinvolti nelle indagini ha dichiarato che i medici non avevano possibilità di intervenire per salvare la madre e la figlia, entrambe morte per avvelenamento da ricina. L’indagato è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e si attende l’archiviazione del procedimento.

A Fanpage.it Domenico Fiordo, avvocato di un medico indagato per omicidio colposo per la morte di Antonella Di Vita e la figlia Sara a Campobasso, tiene a sottolineare che "è stato accertato che i sanitari non potevano fare nulla, aspettiamo che si proceda con la loro archiviazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mamma e figlia morte avvelenate: si cerca la ricina nel sangue del marito - Ore 14 del 02/04/2026

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