Mamma e figlia avvelenate con ricina a Campobasso la zia di Di Vita | Coinvolta una ragazzina è un incidente

Le autorità stanno proseguendo le indagini sulla morte di una donna e di una ragazza a Campobasso, decedute dopo aver ingerito ricina. La zia di una delle vittime ha dichiarato che una ragazzina sarebbe coinvolta e ha definito l’accaduto come un incidente. Le due vittime erano madre e figlia e sono decedute nei giorni successivi al Natale. Nessuna ulteriore informazione è stata resa pubblica sulla natura dell’indagine.

Si continua a indagare sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia decedute dopo Natale a Campobasso dopo aver ingerito della ricina. Si ipotizza l'avvelenamento in due tempi e spunta la pista di una flebo fatta da un amico sanitario il 26 dicembre dopo le dimissioni dall'ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Mamma e figlia morte a Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: “Sono state avvelenate con ricina”Svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara: le due non sarebbero state vittime di una intossicazione alimentare ma... Mamma e figlia morte a Campobasso, Procura: “Nessuna certezza sulla ricina, preoccupati per l’altra figlia”La procuratrice di Larino invita alla prudenza dopo le notizie della positività alla ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti; Morte avvelenate, sul papà 'possibile degradazione ricina nel tempo'; Mamma e figlia morte in Molise, centro antiveleni: sul padre possibile degradazione della ricina. Mamma e figlia avvelenate con ricina a Campobasso, la zia di Di Vita: Coinvolta una ragazzina, è un incidenteSi continua a indagare sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia decedute dopo Natale a Campobasso dopo aver ingerito della ricina ... fanpage.it Mamma e figlia morte avvelenate, tempi più lunghi per esiti dell'autopsia: Hanno fatto delle flebo in casaIndagini sul duplice decesso di mamma e figlia per ricina a Pietracatella: tra accertamenti medico-legali, ipotesi investigative e tempi dell’autopsia ancora in attesa di chiarimenti definitivi. notizie.it Mamma mia che gol di Kvara - facebook.com facebook Chippatura time per mamma Lucia e i suoi 8 piccoli tesori Uno dopo l’altro, tutti i suoi bimbi hanno trovato una casa… e il cuore si riempie Si parte il giorno 2, pronti per una nuova vita fatta di coccole e amore. E lei Ancora nessuna richiesta per questa x.com