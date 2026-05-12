Mamma e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso due i principali sospettati | Emerse contraddizioni

Due donne di 50 e 15 anni sono morte a Campobasso a causa di un avvelenamento da ricina. Gli investigatori stanno concentrando le indagini su possibili coinvolgimenti familiari, con due principali sospettati al centro delle verifiche. Le indagini sono ancora in corso e sono emerse alcune contraddizioni nelle testimonianze raccolte finora. La procura sta coordinando gli accertamenti per chiarire le cause e i responsabili di quanto accaduto.

La pista privilegiata degli investigatori che indagano sulla morte di Antonella Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia di 50 e 15 anni decedute a Campobasso per un avvelenamento da ricina, sarebbe quella familiare. Due i principali sospettati, emerse contraddizioni nelle dichiarazioni dei testimoni. In corso accertamenti anche su chat online dove si parla della citotossina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ma questi hanno messo davvero in scena il banchetto dell’ultima cena di mamma e figlia avvelenate, con tanto di impepata di cozze e aranciata versata live Ma Barbara d’Urso sarebbe stata massacrata per una cosa simile x.com

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