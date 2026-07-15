Maltempo 90 richieste di soccorso ai vigili del fuoco | alberi caduti tetti scoperchiati e un’auto ribaltata

A partire dalle 16.30, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Bergamo ha ricevuto circa 90 richieste di intervento a causa di una tromba d’aria. L’ondata di maltempo ha provocato alberi caduti, tetti scoperchiati e un’auto ribaltata, con la maggior parte degli interventi concentrati nella zona sud della provincia. Nessuna informazione su feriti o danni specifici. La situazione è ancora in corso di gestione.

Alberi caduti, tetti scoperchiati, un’auto ribaltata a causa di una tromba d’aria. A partire dalle 16.30 sono pervenute alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Bergamo circa 90 richieste di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato l’intera provincia, con particolare intensità nella zona sud. Otto squadre sono state impegnate principalmente in interventi dovuti ai danni causati dal forte vento: tendoni divelti, alberi e rami pericolanti o abbattuti. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Sulla Statale 671 della Val Seriana il temporale ha fatto cadere un albero sulla carreggiata, invadendo una corsia all’uscita della galleria Montenegrone, in direzione Seriate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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