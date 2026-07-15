Maltempo oggi temporali in spostamento su tutta l’Emilia-Romagna | gli orari della perturbazione

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in Emilia-Romagna si sono verificati temporali che si sono spostati su tutta la regione. È stata emessa un’allerta arancione a causa di una forte perturbazione che interessa il territorio. Le previsioni indicano che i fenomeni meteorologici potrebbero essere intensi e concentrati in determinate fasce orarie. Le autorità monitorano la situazione, senza segnalare danni o incidenti rilevanti fino a questo momento. La perturbazione prosegue con condizioni di maltempo su tutta la regione.

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Bologna, 15 luglio 2026 –  Allerta arancione per una forte perturbazione oggi in Emilia-Romagna. I canali meteo che seguono i fenomeni di oggi avvertono che c’è il rischio di fenomeni intensi.  "Il peggioramento sarà molto veloce, poco più di 4 ore, ma secondo diverse elaborazioni meteo potrebbe risultare violento”, scrive Emilia-Romagna meteo. “ Abbiamo immagazzinato tanto caldo ed alti tassi di umidità, quindi tanta energia per i temporali. Il tutto comincia tra Francia, Valle d'Aosta e alto Piemonte con la formazione di temporali che poi si dirigeranno verso il piacentino dopo le ore 16. Gli orari della perturbazione. Sono attesi nubifragi  su tutta l'Emilia-Romagna in spostamento da ovest verso est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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