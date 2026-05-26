Una perturbazione temporalesca è prevista in Emilia-Romagna nelle prossime ore, interessando principalmente le zone interne e i rilievi. Le allerte sono state emesse per rischio di piogge intense e fulmini, con possibilità di locali nubifragi. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti meteo e di adottare precauzioni in caso di temporali improvvisi. La perturbazione si svilupperà nel pomeriggio e si sposterà verso le zone settentrionali e centrali della regione.

Bologna, 26 maggio 2026 – Caldo estivo in tutta l’Emilia-Romagna già in questi giorni di fine maggio: l’ alta pressione proveniente dal Nord Africa ci farà compagnia a lungo. Il meteorologo Pierluigi Randi lo spiega in modo molto chiaro: “Siamo in presenza di una alta pressione molto robusta e solida, che interessa tutta l’Europa centro-occidentale e il bacino del Mediterraneo”, che durerà a lungo. Tra oggi e domani mattina il momento più caldo, poi però sono attesi temporali rinfrescanti. Si tratterebbe di una breve pausa. Arpa Emilia-Romagna ha comunque emesso un’allerta gialla. Vediamo nel dettaglio. Allerta gialla per temporali. “Per la giornata di mercoledì 27 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati”, si legge nel bollettino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta temporali, a che ora e dove arriva la perturbazione in Emilia-Romagna

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Allarme Maltempo Sulle Isole – Previsioni Meteo 19 Gennaio

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