Un'auto condotta da un ragazzo di 16 anni, con altri quattro minorenni a bordo tra i 14 e i 16 anni, si è schiantata durante una fuga da un posto di blocco. L'incidente è avvenuto quando il veicolo ha perso il controllo, uscendo di strada. A seguito dello schianto, una persona è deceduta, mentre gli altri sono rimasti feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma l'automobilista e i giovani sono stati trovati nel veicolo coinvolto.

Un'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all'inseguimento della vettura. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. Foggia, auto con quattro minorenni si schianta: morto un 17enne L'incidente stradale è avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 ad Orta Nova, nel Foggiano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Foggia, auto guidata da un 16enne si schianta durante la fuga da un posto di blocco: un morto. A bordo tutti minorenni

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Foggia, auto guidata da un 16enne si schianta durante la fuga da un posto di blocco: un morto

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