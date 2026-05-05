Un aereo monomotore di piccole dimensioni si è schiantato nel cortile di un palazzo durante il tentativo di decollo a Belo Horizonte, in Brasile. L’incidente ha causato la morte di una persona e il ferimento grave di altre tre. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno indagando sulle cause dell’evento. Sono state diffuse immagini che mostrano i resti dell’aereo nell’area interessata.

Un aereo monomotore di piccole dimensioni si è schiantato contro un edificio residenziale a Belo Horizonte, in Brasile, causando la morte di una persona e il ferimento grave di altre tre. L’incidente è avvenuto nel quartiere Silveira poco dopo il decollo dall’aeroporto di Pampulha. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, a bordo dell’aeromobile si trovavano quattro persone: sul posto sono al lavoro diverse squadre di emergenza. Dopo l’impatto con l’edificio, l’aereo è precipitato nel parcheggio dello stabile, evitando conseguenze ancora più gravi tra gli abitanti. Poco prima dello schianto, il pilota aveva segnalato alla torre di controllo difficoltà durante la fase di decollo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aereo si schianta nel cortile di un palazzo durante il decollo: un morto e tre feriti gravi a Belo Horizonte. Le immagini dell’impatto

Aereo precipita durante un airshow a Dubai: morto il pilota #aircrash #aviation #airplane #shorts

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