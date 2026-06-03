Maltempo in Altotevere scoperchiato il tetto di un condominio

Notizia in breve

Un forte vento ha scoperchiato il tetto di un condominio in via Galvani a San Secondo, nell’Altotevere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia locale nel pomeriggio di oggi, 3 giugno. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali danni strutturali e la stabilità dell’edificio. La zona è stata messa in sicurezza, mentre proseguono le operazioni di valutazione e bonifica.