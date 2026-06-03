Maltempo in Altotevere scoperchiato il tetto di un condominio
Un forte vento ha scoperchiato il tetto di un condominio in via Galvani a San Secondo, nell’Altotevere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia locale nel pomeriggio di oggi, 3 giugno. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali danni strutturali e la stabilità dell’edificio. La zona è stata messa in sicurezza, mentre proseguono le operazioni di valutazione e bonifica.
Intervento dei Vigili del fuoco e della polizia locale di Città di Castello nel pomeriggio di oggi, 3 giugno, in via Galvani a San Secondo. Il forte vento ha provocato lo scoperchiamento del tetto di una palazzina condominiale. Non si registrano danni agli occupanti dell'immobile, né agli utenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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