maltempo vigili del fuoco al lavoro tetto scoperchiato dopo il fortunale

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza una abitazione danneggiata da un forte temporale che ha causato il distacco del tetto. L’intervento è stato rapido e mirato, dopo le intense piogge che hanno interessato la zona nei giorni scorsi. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione ha richiesto una serie di operazioni tecniche per prevenire ulteriori danni. La zona ha subito danni significativi a causa delle condizioni meteorologiche.

Un intervento imponente, tecnico e tempestivo per mettere in sicurezza il territorio dopo l’ennesima ondata di forte maltempo che ha sferzato l’Alto Ferrarese nei giorni scorsi. I Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Bondeno sono stati impegnati in prima linea per fare fronte ai pesanti danni causati dalle raffiche di vento e dalle precipitazioni, confermandosi un presidio insostituibile per la comunità. Sono intervenuti, su indicazione della Centrale operativa di Ferrara, in una delle situazioni più critiche. E’ successo a Casumaro, dove la furia del temporale ha letteralmente scoperchiato il tetto di un capannone. La copertura dell’immobile, gravemente danneggiata, spezzata e in parte distaccata dalle forti raffiche, rappresentava un serio pericolo per l’incolumità pubblica e la stabilità della struttura stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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