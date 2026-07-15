Maltempo allerta meteo gialla domani 16 luglio per pioggia e temporali | le regioni colpite

Domani, 16 luglio, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali su Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Sono attesi piogge intense e temporali su tutto il Nord Italia, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile.

Temporali e nubifragi su tutto il nord Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 16 luglio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile

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