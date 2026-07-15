Maltempo albero cade sulla Statale 671 | traffico rallentato all’uscita della Montenegrone

Un albero è caduto sulla carreggiata della Statale 671, all’uscita della galleria Montenegrone in direzione Seriate, a causa di un violento temporale nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio. La pianta ha invaso una corsia, causando rallentamenti nel traffico. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per rimuovere il tronco e gestire la situazione.

Non c’è pace per la Statale 671 della Val Seriana. Il violento temporale che si è abbattuto sulla provincia nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ha fatto cadere un albero sulla carreggiata, invadendo una corsia all’uscita della galleria Montenegrone, in direzione Seriate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto il personale di Anas, che ha predisposto un senso unico alternato su un’unica corsia per consentire la gestione della viabilità e le operazioni di rimozione della pianta in sicurezza. Immediati i disagi alla circolazione, con code e rallentamenti nel tratto interessato. Le forti raffiche di vento che hanno interessato Bergamo hanno provocato alcuni disagi in città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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