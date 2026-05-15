Nelle ultime ore, una forte ondata di maltempo ha interessato il Piemonte, provocando un albero caduto su una palazzina nel capoluogo e raffiche di vento intenso. Le autorità hanno provveduto a mettere in sicurezza gli edifici danneggiati, ma non sono stati segnalati danni gravi o feriti. Alcuni comuni del basso Alessandrino sono considerati più esposti al rischio di ulteriori eventi meteorologici estremi, anche se ancora non si sono verificati altri incidenti significativi.

? Punti chiave Come sono stati messi in sicurezza gli edifici colpiti a Torino?. Quali sono i comuni del basso Alessandrino più a rischio oggi?. Dove si sono registrati i picchi di vento più violenti?. Perché i Vigili del Fuoco devono intervenire subito sulle alberature?.? In Breve Vento a Bric Castellaro di Bosio a 66,6 kmh e Casale a 57,2 kmh.. Vigili del Fuoco intervengono a Molare, Alice Bel Colle e lungo il Tanaro Solferino.. Albero cade su palazzina di quattro piani in corso Giulio Cesare a Torino.. Temporali con grandine si spostano dall'Astigiano verso le zone del Casalese e dell'Acquese.. Venerdì 15 maggio 2026, le aree di Torino e della provincia di Alessandria affrontano una fase di forte instabilità meteorologica con raffiche di vento e grandine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Piemonte: albero cade su palazzina a Torino e vento forte

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