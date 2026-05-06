Maltempo a Montevarchi | cade grosso albero sulla regionale 69 distrutte due auto foto

Oggi, 6 maggio 2026, a Montevarchi si è verificato un incidente a causa del maltempo. Un grosso albero è crollato sulla strada regionale 69, causando danni a due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18 per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali sono stati significativi.

MONTEVARCHI (AREZZO) – Tragedia sfiorata a Montevarchi oggi, 6 maggio 2026. I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 18.45 per un grosso pino che è caduto su una struttura e su due autovetture parcheggiate in viale Armando Diaz. Non risultano persone coinvolte. Sul posto l’intervento dei Vigili del fuoco. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo a Montevarchi: cade grosso albero sulla regionale 69, distrutte due auto (foto) Notizie correlate Maltempo a Bari, paura in piazza Umberto: cade grosso albero tra i vialiMomenti di paura nel pomeriggio: il tronco è finito di traverso lungo uno dei vialetti laterali, fortunatamente senza provocare danni a persone. Leggi anche: Grosso albero di pino cade sulla provinciale: disagi per gli automobilisti