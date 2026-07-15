Nelle prime ore della sera di oggi, un violento temporale ha colpito Bologna, causando raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e provocato blackout in diverse zone. Sono stati segnalati allagamenti e danni a edifici, tra cui un cinema in piazza Maggiore. Un albero si è schiantato su una palazzina, danneggiando anche le strutture circostanti. Le zone coinvolte includono piazza Maggiore, piazza Malpighi, via Agucchi, viale Lenin e via De Nicola.

Bologna, 15 luglio 2026 - Piazza Maggiore, piazza Malpighi, via Agucchi, viale Lenin, via De Nicola. Non è un esercizio di toponomastica, ma un bollettino di guerra con solo alcune delle zone in cui l'ondata di maltempo improvvisa, iniziata intorno alle 18.40 e durata con intensità elevatissima per circa mezz'ora, ha martellato più forte che altrove nel Bolognese. Raffiche di vento fino a 120 chilometri orari. La tempesta di fulmini e pioggia, accompagnata da raffiche di vento fino a 120 chilometri orari di velocità massima rilevata, ha flagellato Bologna e la sua provincia provocando a cascata una mappa di danni e disagi ancora in via di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Bologna: raffiche di vento, blackout e allagamenti. Un albero cade su una palazzina, danni anche al cinema in piazza Maggiore

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Violento Temporale a Bologna: Pioggia, Vento e Grandine Causano Disagi e Interruzioni

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