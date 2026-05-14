Forte vento ragazzino travolto da rami di albero e portato in ospedale Danni per le raffiche

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucca, nel pomeriggio del 14 maggio 2026, un forte vento ha provocato la caduta di alcuni rami su un ragazzino di dodici anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le raffiche di vento hanno causato danni e disagi in diverse zone della città, con alcune strutture e alberi compromessi. La situazione meteorologica ha richiesto interventi di emergenza da parte delle autorità locali per mettere in sicurezza le aree interessate.

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Lucca, 14 maggio 2026 – Vento forte su Lucca, con un dodicenne portato in ospedale dopo che gli sono caduti addosso alcuni rami. Accade nel pomeriggio di giovedì 14 maggio a Lucc. Le forti raffiche hanno provocato problemi in diverse località. Erano le 17.15 in via Di Poggio quando c’è stata la caduta di rami di un pioppo che ha travolto il giovanissimo. A intervenire, il 118 e i vigili del fuoco del comando di Lucca, insieme alla polizia. I soccorsi. Il bambino è sempre rimasto cosciente ed è stato trasferito in pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. Atri interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco nelle località di San Concordio e Arancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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