Nella serata di ieri, le Prealpi sono state interessate da pioggia, vento e temporali con fulmini e tuoni. In alcune zone della media valle sono state registrate precipitazioni. In Val Brembana si sono verificati temporali con grandine, i cui chicchi sono arrivati fino a 5 centimetri di diametro.

Fulmini, tuoni, lampi e tempesta nella serata di ieri sulle nostre Prealpi. Ma anche qualche sana ed attesa piovuta nelle zone di media valle. La grandine, con chicchi non certo piccoli fino a 5 centimetri di diametro, ha fatto la sua comparsa soprattutto in Val Brembana. (Le foto si riferiscono a San Giovanni Bianco), Più variegata e a macchia di leopardo, invece, la situazione in Val Seriana dove alcuni paesi sono stati interessati da precipitazioni mentre in altri comuni anche limitrofi si è registrato del gran vento e solo qualche goccia. Grandine anche in Val Serina.A Bergamo solo una brezza, che tipicamente raggiunge la città quando sui monti c’è maltempo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Maltempo a Bergamo, grandine fino a 5 centimetri in Val Brembana. Pioggia e vento sulle valli

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