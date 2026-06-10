Una violenta perturbazione ha colpito le valli bresciane durante la notte, causando forti piogge, vento e grandine. Le zone di Sabbia, Trompia e Valvestino sono state interessate dal maltempo, con raffiche intense e grandinate che hanno danneggiato alcune aree. La tempesta si è sviluppata improvvisamente, creando disagi e danni nelle zone coinvolte.

Anfo (Brescia), 10 giugno 2026 – Notte di maltempo in diverse aree della provincia a causa di una violenta e improvvisa perturbazione che si è abbattuta sul territorio bresciano. A subire i disagi maggiori sono state la Valle Sabbia e la Valle Trompia, dove una fitta grandinata, con chicchi di grosse dimensioni, accompagnata da forti raffiche di vento, ha sferzato i centri abitati e le zone montane. Situazione critica in Valle Sabbia . Anche sul Garda si sono registrate grandinate. Il fronte temporalesco ha colpito a macchia d'olio, risparmiando parzialmente la pianura e manifestandosi in forma più lieve nella zona del Lago d'Iseo. Sulle montagne, al contrario, la perturbazione ha scaricato tutta la sua intensità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova sferzata di pioggia e vento sulle valli bresciane: Sabbia, Trompia e Valvestino colpite da tempesta e grandine

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