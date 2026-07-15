Il Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa si trasforma temporaneamente in una galleria d’arte, ospitando due esposizioni dedicate alla fotografia. Le mostre presentano immagini di Magnum America, un progetto che raccoglie scatti legati agli Stati Uniti. L’iniziativa arricchisce il programma espositivo dello scalo, offrendo ai passeggeri un’esperienza artistica durante il soggiorno. Le esposizioni sono accessibili a tutti e rimarranno in loco per un periodo determinato.

Il sogno americano atterra a Malpensa. Lo scalo amplia il proprio programma espositivo con due nuove mostre che trasformano gli spazi del Terminal 1 in una vera galleria d’arte. Protagonista è Magnum America, esposizione prodotta dal Forte di Bard in collaborazione con Magnum Photos Paris, curata da Andrea Holzherr. Dopo il successo registrato al Forte di Bard nello scorso inverno, Milano Malpensa dà spazio alla mostra fotografica ispirata all’omonimo volume, pubblicato da Thames & Hudson nel 2024. La mostra, visitabile fino al 4 ottobre presso lo spazio Art Hub al mezzanino Food Court del Terminal 1, racconta gli Stati Uniti... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Malpensa, il Terminal 1 dell'aeroporto diventa una galleria d'arte e ospita gli scatti di Magnum America

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