Terminal 1 dell' aeroporto di Malpensa in ginocchio a causa di furti seriali banda arrestata | come agiva

Da virgilio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha arrestato sette persone e disposto un divieto di dimora in relazione a furti ripetuti e aggressioni nel Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. Le indagini hanno portato alla scoperta di una banda che, in modo sistematico, si è resa protagonista di furti seriali all’interno della struttura. Gli agenti hanno identificato e smantellato il gruppo, che operava nel terminal aeroportuale, e hanno sequestrato diversa merce rubata. Le autorità continuano le verifiche sui dettagli delle operazioni illecite.

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È stata smantellata una banda responsabile di furti seriali all’interno dell’aeroporto di Malpensa. Sette persone sono state arrestate e una donna è stata colpita da un divieto di dimora, dopo un’indagine avviata a gennaio 2026 a seguito di numerosi colpi notturni ai danni di magazzini, negozi e ristoranti del Terminal 1. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha permesso di fermare una sequenza di reati che aveva messo in ginocchio il comparto commerciale dello scalo. Le indagini e l’operazione della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo una serie di furti avvenuti all’interno dell’aeroporto di Malpensa nei primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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