Principio di incendio al terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa | fumo in un tunnel

Oggi intorno alle 13 si è verificato un principio di incendio nel Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. Per cause ancora da chiarire, si è sviluppato del fumo in un tunnel, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e le operazioni di emergenza sono state prontamente attivate per gestire la situazione.

Principio di incendio al Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13. Il fumo ha invaso un tunnel.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Corto circuito a Malpensa, fumo al Terminal 1: l'intervento dei vigili del fuocoMomenti di apprensione nella mattinata di sabato 2 maggio presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa. Principio d'incendio al ristorante, fiamme domate ma tanto fumoPrincipio d'incendio nella notte di domenica 19 aprile, dopo le 3 e mezza, quando è scattato l'allarme al ristorante Casamarè Bistrot sul lungomare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Principio di incendio al Cambonino: evitato il peggio grazie a quattro studenti; Principio d’incendio in porto a causa di una scintilla; Principio di incendio nel carcere di Marassi; Principio di incendio in zona Raute a Trieste. Principio di incendio al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa: fumo in un tunnelPrincipio di incendio al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13. Il fumo ha invaso un tunnel. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su ... fanpage.it Principio d’incendio al policlinico San Marco, fumo nel sotterraneo: evacuati due reparti, nessun ferito - Foto e videoMaxi emergenza intorno alle 10 di sabato 2 maggio nell’ospedale bergamasco: evacuati terzo e quarto piano, pazienti in sicurezza. Nessun ferito, sul posto numerosi soccorsi. ecodibergamo.it Principio d’incendio sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di Zingonia in provincia di Bergamo: evacuati tutti i reparti dell'ospedale in via precauzionale. L'incendio è partito da un locale tecnico interrato, poi il fumo è salito ai piani superiori. Nessun ferito, o - facebook.com facebook #PMTerredargine #PLfacciamo oggi siamo intervenuti in via Cattani per un principio di incendio seguiti poi dai @vigilidelfuoco x.com