Italia la scelta di Malagò | Mancini ct con Oriali braccio destro

Malagò ha deciso di confermare Roberto Mancini come allenatore della nazionale, mantenendo anche Oriali come suo assistente. La scelta è stata comunicata dopo che Malagò aveva già preso un impegno con Mancini prima di diventare presidente della federazione calcistica. La decisione non è stata messa in discussione e sarà mantenuta nel prossimo periodo.

Il dado è tratto. Malagò proverà a tenere per sé, ancora per un po’, una scelta che in realtà, in fondo, non è mai stata realmente in discussione: aveva un impegno con Roberto Mancini preso prima di essere eletto presidente della Figc e lo manterrà. Nonostante i giri di parole, i tentennamenti veri o presunti. Tutto è deciso: sarà l’ex ct campione d’Europa a prendere le redini della Nazionale nel post Gattuso. Resta solo da formalizzare la durata del contratto, l’ingaggio e lo staff. Ma la grande sorpresa è che nel gruppo che dovrà riportare l’Italia ai Mondiali nel 2030 ci sarà anche Gabriele Oriali. Sì, Lele ha detto sì a Casa Italia, probabilmente incapace di non raccogliere il richiamo di Malago e dell’Inno di Mameli: sarà team manager, probabilmente, come lo era ai tempi di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Malagò, tutto pronto per la svolta Italia: Mancini ct e con lui Lele Oriali

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